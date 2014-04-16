Театр имени Ленсовета будет сотрудничать с мариупольской сценой

Творческие коллективы будут готовить совместный спектакль.

Накануне стало известно о Соглашении о сотрудничестве, которое подписали петербургский театр имени Ленсовета и Драматический русский театр Мариуполя. Среди важнейших мероприятий площадок-побратимов: фестиваль документального кино, Дни Мариуполя в Северной столице и совместная постановка, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Согласно словам чиновника, теперь творческие коллективы смогут обмениваться опытом, а их члены – актеры и режиссеры – принимать участие в совместных экспериментальных мероприятиях.

Уверен, все это даст мощный импульс для культурной интеграции новых регионов. Расширит возможности для актеров и раскроет новые перспективы для творчества. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Не так давно, отчитываясь Президенту РФ Владимиру Путину, глава Северной столицы Александр Беглов рассказал, что между Петербургом и Мариуполем ведется работа по развитию сотрудничества и в образовательной сфере.

Фото: Telegram / Пиотровский Online