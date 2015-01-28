Петербург проводит кампании по поддержке преподавания русского языка в прифронтовых регионах

В рамках заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России губернатор Санкт-Петербурга выступил с перечислением достижений в области организации преподавания русского языка и литературы на Донбассе и в Новороссии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В частности, глава Северной столицы рассказал, что между Петербургом и Мариуполем ведется работа по развитию сотрудничества и в образовательной сфере. Ведущим учреждением, которого оказывает поддержку прифронтовым регионам, является Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К.Д.Ушинского.
С самого начала нашей задачей было помочь городу-побратиму не только восстановить школы, но и помочь педагогам в переходе на российские образовательные стандарты. Мы также помогаем школам с оснащением, в том числе предоставляем учебные книги и другую литературу на русском языке.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Губернатор также отметил важность проводимой программы "Петербургские каникулы", в рамках которой ежегодно проводятся выезды детей из Мариуполя и других городов ДНР в Культурную столицу. Также глава города подчеркнул, что немаловажной частью программы поддержки изучения русского языка является методическое сопровождение учителей начальной школы Донбасса, которое оказывают коллегам эксперты-филологи из Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно, что воспитанницы школ балета из Мариуполя пройдут мастер-классы в Петербурге.
Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все