Галерея мнений: почему люди матерятся

Эксперты-ученые рассказали о роли нецензурной лексики в жизни современного человека. Почему матерятся даже интеллигенты? Обеднел ли язык из-за любителей "крепкого словца"? И почему лингвисты хихикают над теми, кто использует брань в повседневной жизни? Читайте в материале Piter.tv

Как появился русский мат?

Почему мы называем ненормативную лексику "матом"?

Матерные слова имеют именно такое название из-за своего корня - "мать". По мнению многих лингвистов, этим словом славяне в языческие времена называли землю. А во время сакральных обрядов они обращались к матерщине, чтобы природа даровала им щедрый урожай. В повседневной жизни табуированную лексику не произносили, ведь она имела сакральный характер.

"Русские бранные слова родились как сопровождение языческих обрядов". Мнение лингвиста

Я разделяю теорию, которую представил лингвист Борис Андреевич Успенский. В своих работах он говорит о мифологических корнях русской экспрессивной лексики. Филолог доказывает, что русские бранные сопровождали языческие обряды. Иначе говоря, их произносили славяне в стародавние времена во время сакральных действий. Интересно, что тогда матерщина имела совсем другое значение - культовое и интимное, причем интимное не в сексуально-эротическом смысле, как часто понимают это сегодня. Например, обсценную лексику использовали в обрядах, связанных с плодородием, во время свадебных и сельскохозяйственных ритуалов. Даже сегодня белорусские женщины в сельской местности используют специфические фразы, чтобы выгнать злых духов из бани, призвать счастье. Этот факт показывает, что мат зародился на Руси именно в период язычества. "Крепкое словцо" являлось оберегом, защищало от леших, чертей, могло задобрить домового. Как пишет Успенский, мат считался сильнее молитвы. А поскольку ненормативная лексика связана с языческими ритуалами, в древнерусской письменности ее называли "бесовской". Виктория Васильева, доцент, кандидат филологических наук, кафедра медиалингвистики ВШЖиМК, СПбГУ

Существует версия, что русских научили материться татары и монголы, а до ига славяне не сквернословили. Однако филолог Михаил Осадчий считает, что табуированная лексика появилась в языке задолго до становления Золотой Орды. Подтверждают это заметки странника Плано Карпини, который, посетив Центральную Азию, удивился тому, что местные народы не бранятся и не знают "злых" слов. Кроме того, первые упоминания о мате было найдено в берестяной грамоте XII века. В письме из Новгорода № 955 от свахи к Марене, знатной даме было написано, что пора бы девушке, которую называют Большой Косой, выходить замуж за некого Сновида. В грамоте автор добавила: "Пусть влагалище и клитор пьют". Значение здесь не прямое, таким образом сваха выражает надежду на скорую свадьбу. А на № 330 XIII века лингвисты смогли перевести дразнилку, которую, вероятно, читали во время женитьб: "Гузка е... другую гузгу, задрав одежду". Изучив эти артефакты, многие филологи убедились, что татары и монголы никак не связаны с русским матом.

Приняв христианство, русский народ продолжал использовать запрещенную лексику, потому что привык. В рукописи писать матерные слова уже не позволяли. Церковь контролировала этот процесс. До конца XX века мат был под цензурой.

Почему мы используем ненормативную лексику?

"Мат служит для связки слов". Мнение психолога

Нецензурные слова давно стали для многих каким-то успокоением, как думают многие авторы ругательств. Они приписывают некие магические свойства мату, дескать, обронил такое слово — потешил душу, легче стало. Подобная установка быстро распространилась в обществе среди русскоязычных и иноязычных людей. Иной раз вызывает грустную улыбку сцена, когда представители других национальностей, гости России наряду с быстрой речью на родном языке, бросают слова мата: что делать, они тоже становятся заложниками стереотипов. Вторая причина часто произносится нами в оправдание: мат служит для связки слов. Часто человек не знает, как выразить свою мысль, теряется, особенно когда речь идет о чувствах или состоянии, эмоциях, и тогда как защита — вставка фразы "в один или несколько этажей". То есть, как защита. Конечно, это миф. Мат вызывает в самом говорящем агрессивное состояние, а у слушающего — ответное нападение или страх. Мнение психолога. Анастасия Гришанина, доцент, кандидат филологических наук, ВШЖиМК, СПбГУ

"Запретный плод всегда сладок". Мнение лингвиста

Мат – это важный ресурс национального русского языка. Он обладает чрезвычайной силой экспрессии. "Крепкое словцо" ценится именно за то, что помогает выразить эмоциональный накал вне зависимости от того, обладал ли первоначальный стимул отрицательным или положительным зарядом. Одними и теми же речевыми средствами русский человек может выразить весь спектр ощущений и переживаний: от глубокого возмущения до не менее глубокого восхищения, от исступленной ярости до всеохватывающей радости, от панического ужаса до безрассудной храбрости. Ещё один момент – это табуированность этой группы лексики, осуждение использования в публичном коммуникативном пространстве. Нельзя потому, что "здесь женщины / дети и т.п.", что "уши вянут", что "не принято у воспитанных людей" и пр. Использование мата традиционно осуждается. Например, ребенку угрожают "рот с мылом помыть" за сквернословие. Запретный плод всегда сладок, а если нельзя, но очень хочется, то, как известно, можно. Нарушение границ коммуникативной нормы становится тем самым сладким плодом. Особенно это актуально для подростков, которые хотят показать, что они уже часть взрослого мира, что им можно, что они свободны от "устаревших" норм и "навязанных" ценностей. Кроме того, сейчас размывается в сознании само понятие публичного коммуникативного пространства. Личная страничка в социальных сетях – это публичное или частное? А общение в чате? А тред форума? Для обозначения специфики использования ресурсов языка в социальных сетях лингвисты используют понятие "письменная устная речь". Это значит, что речевые формы, свойственные устному неформальному общению хорошо знакомых людей (то, что называется "накоротке"), переходят в письменную онлайн-коммуникацию людей малознакомых или вовсе незнакомых в реальности. Следствием как раз является то самое размывание культурной нормы. Екатерина Щеглова, доцент, кандидат филологических наук, кафедра медиалингвистики ВШЖиМК, СПбГУ

Что происходит с культурой слова?

"Много ли людей делают замечания или хотя бы отходят в сторону, если им неприятен мат?" Мнение психолога

Думаю, сегодняшним родителям никто не объяснил в детстве, что речь — это самая важная часть воспитания, дети копируют образ родителей через речь в первую очередь. Никто не сказал во дворе, в школе, в вузе, потом на работе, что это неправильно и некрасиво — хотя бы на таком уровне. Посмотрите вокруг: много ли людей делают замечания или хотя бы отходят в сторону, если им неприятен мат? Молчат, терпят. А ведь административное наказание за нецензурную брань никто не отменял... Культурные коды упростились, стали менее значимыми для многих групп населения. Почему? Наверное и потому, что появились другие коды — код потребления (чем больше, тем лучше), код эпатажа (удивить любой ценой), код ложной свободы (я такой: что хочу, то и делаю). Это все здорово, если выполняется условие "не навреди другому". Однако нецензурная лексика создает стереотип утешения или связки слов и у детей тех, кто матерится. Пройдет время, и как полагается по законам общения отцов и детей, нынешние родители будут охать "вот какое поколение выросло?!". Сейчас даже целое направление в психологии есть — психология сквернословия. Но давайте будет оптимистами: если мы хотим жить лучше, надо сначала стать лучше самим. Анастасия Гришанина, доцент, кандидат филологических наук, ВШЖиМК, СПбГУ

"Мат буквально тончайшей инкрустацией украшает речь. Но не каждый так умеет!" Мнение лингвиста

Мне недавно довелось познакомиться с удивительным человеком – искусным звонарем. Его речь для человека неподготовленного абсолютно невоспринимаема: скорость такова, что мозг не успевает анализировать содержание, примерный смысл на первых порах восстанавливается только по ключевым словам. Удивительным может показаться комментарий моего коллеги (преподавателя высшей школы, доктора филологических наук), который нас и познакомил. Он отметил, что темп, конечно, очень высокий, но если привыкнуть, то замечаешь удивительную особенность - мат буквально тончайшей инкрустацией украшает речь. Конечно, это было сказано с долей иронии, но и восхищения тоже, восхищения истинного ценителя русского слова. Вспомним здесь и заветные сказки из собрания русских народных сказок А.Н. Афанасьева, и лирику автора "срамных од" И.С. Баркова, и матерные стихотворения А.С. Пушкина и многие другие факты русской культуры. Екатерина Щеглова, доцент, кандидат филологических наук, кафедра медиалингвистики ВШЖиМК, СПбГУ

"Говорить об обеднении языка нельзя, он выживает в любых обстоятельствах". Мнение лингвиста

Люди стали чаще материться. Я никогда не слышала столько матерной брани, как сейчас. Пройдите по Васильевскому острову в час-пик — каждый второй человек, разговаривая по телефону, использует табуированную лексику. Оценивают ситуацию — используют мат, хотят выразить эмоции — снова он. Сегодня никто не называет это антиповедением, люди прощают друг другу такую распущенность. Кажется, говорящим не хватает словарного запаса, чтобы выразить свои эмоции, и мат превращается сегодня в эвфемизмы для "культурных" слов. Но всегда было наоборот: нейтральную лексику использовали вместо неприличных слов (например, слово "блин") и всем была понятна степень экспрессии. Говорить об обеднении языка нельзя, он выживает в любых обстоятельствах. Но то, что происходит с внутренней речевой культурой людей, пугает: кажется, человеку все равно, какое слово попадется под руку… Виктория Васильева, доцент, кандидат филологических наук, кафедра медиалингвистики ВШЖиМК, СПбГУ

Влияет ли мат на качество жизни людей?

"Как вы лодку назовете, так она и поплывет". Мнение психолога

Психологи считают, что табуированная лексика воздействует на человека. Это как в ситуации видеть в жизни только плохое, словно сидеть в грязном подвале большого красивого дома. Поневоле станешь "плохим" от недостатка света и тепла. У Андрея Некрасова в "Приключениях капитана Врунгеля": как вы лодку назовете, так она и поплывет. Комфортность пребывания в нашей жизни мы во многом создаем сами. Это как посыл, как аутотренинг, как слоган: красивые и добрые слова рождают красивое восприятие мира. И наоборот. Анастасия Гришанина, доцент, кандидат филологических наук, ВШЖиМК, СПбГУ

Мат и дети

Основная функция ненормативной лексики - выражение экспрессии. В подростковом возрасте школьники переживают сильнейшие эмоции и "выпускают" их, используя матерные слова. Кроме того, подростки стесняются делиться чувствами, поэтому снимают напряжение, обращаясь к нецензурным словам. Однако сквернословят не только отроки, но и дети. О проблеме рассказала Яна Дятленко, учительница лицея № 265.

"Звезды матерятся на сцене, дети "впитывают" поведение". Мнение педагога

У нас было другое воспитание. До сих пор стесняюсь сказать при маме матерное слово, потому что понимаю, что ей будет стыдно. Сейчас изменился подход к воспитанию. Я шла по этажу в школе, услышала, как ученики пятого класса матерились. Подошла к ним, спросила: "У тебя дома тоже ругаются родители, используют нецензурные слова?" А ребенок мне ответил, что в семье еще и не так разговаривают. Кроме того, сейчас изменилось отношение к сквернословию. Раньше классный руководитель писал в дневнике учащегося замечания, ругал за мат. Сейчас массовая культура показывает, что ругаться - нормально. Мы включаем телеканал "ТНТ", смотрим почти любой comedy-battle и слышим брань. Звезды матерятся на сцене, это показывают на центральном телевидении. Дети смотрят на тех, кто должен быть примером, быстро "впитывают" поведение. Яна Дятленко, учитель обществознания, лицей № 265

Что делать с матом?

Лингвисты рассказали, "как бросить" вредную привычку и что делать, чтобы люди стали реже материться.

Строгий запрет на законодательном уровне может спровоцировать всплеск интереса к этому лексическому ресурсу, излишнюю ажитацию вокруг него. Да и не нужно делать ставки на полное вытеснение этой лексики из языка. В этом отношении задача, скорее, состоит в ограничении коммуникативного пространства употребления мата, возвращении чувства границ дозволенного. А это уже вопрос повышения общей культуры, частью которой является культура речевая. Екатерина Щеглова, доцент, кандидат филологических наук, кафедра медиалингвистики ВШЖиМК, СПбГУ

Текст: Мария Поликарпова

Фото: Pxhere