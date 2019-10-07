Гала-концерт звёзд балета "Dance. Dance. Dance. Нижинский"

На вечере в честь 130-летия со дня рождения Вацлава Нижинского выступят ведущие артисты главных балетных театров страны — Большого, Мариинского и Михайловского.

Нижинский – первая балетная "супер-звезда" XX столетия. Он стал легендой при жизни, газеты всего мира называли его гением, "богом танца". Нижинский изменил изменил восприятие мужского танца и задал вектор его развития. Увы, его головокружительный успех прервало психическое заболевание.

Премьер Мариинского театра Игорь Колб вместе с продюсерским центром "Оpen Art" создали уникальную возможность для зрителя обратиться к образу Нижинского через призму знаковых для него спектаклей.



Место: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (наб. Фонтанки, д. 65)

Цена: от 2500 до 6000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Видео: ВК/ Сергей Величкин