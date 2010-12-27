ГУП ВЦКП рассказал о начислении платы за отопление многоквартирных домов

28 сентября в Петербурге начался новый отопительный сезон.

ГУП ВЦКП озвучил основные правила, по которым начисляется плата за отопление. В многоквартирных домах она производится по правилам, утвержденным Постановлением Правительства от 2011 года.

Если в многоквартирном доме у петербуржцев стоит общедомовой счетчик, плата за отопление начисляется по его показаниям. Объем тепловой энергии делится на общую площадь, в которую входят жилые и нежилые помещения, и умножается на площадь квартиры и на ранее установленный тариф. Далее управляющие организации предоставляют информацию о расходе тепловой энергии в ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Особенность оплаты состоит в том, что в счете текущего месяца вы платите за ресурс, потребленный в предыдущем месяце. Получается, что при наличии общедомового прибора учета, жители оплачивают только потребленную тепловую энергию. Пресс-служба ГУП "ВЦКП".

К примеру, если в доме произошла техническая авария, и отопление временно отключили, прибор учета покажет только потребленный объем, и плата за тепло будет меньше.

Если в многоквартирном доме нет общедомового счетчика, то плата за отопление рассчитывается на основе норматива на отопление, тарифа на отопление и площади квартиры. Норматив умножается на тариф и на площадь квартиры. Норматив за отопление зависит от категории многоквартирного дома. Плата в квартирах одинаковой площади, но разных домов, может отличаться.

Если в доме временно отключат отопление, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва, размер платы за тепло уменьшается на 0,15 процента от начисленного. Пресс-служба ГУП "ВЦКП".

Отметим, что 28 сентября в Петербурге начался новый отопительный сезон.

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