ГК "Ленстройтрест" построит жилье бизнес-класса на территории бывшего "Позитрона"

Девелопер приобрел участок, необходимый для реализации проекта.

ГК "Ленстройтрест" планирует осуществить масштабный проект строительства жилья бизнес-класса. Как говорится в поступившем в Piter.tv сообщении девелопера, приобретен участок земли в Выборгском районе – он расположен на территории бывшего предприятия НПК "Позитрон". Его площадь – 2,2 гектара. Неподалеку – станция метрополитена "Проспект Просвещения"

Общая площадь проекта составит порядка 30 тысяч квадратных метров, в настоящее время ГК проводит градостроительную подготовку. На площадку, как отмечается в сообщении, предполагается выйти спустя два года.

Концепцию проекта разработает архитектурное бюро SLOI ARCHITECTS.

По словам гендиректора операционного бизнеса "Ленстройтреста" Дениса Заседателева, в рамках проекта будет уделено большое внимание общественным пространствам, благоустройству.

В настоящее время ГК "Ленстройтрест" осуществляет 3 проекта. Это "Юттери" в Колпинском районе Петербурга, "Янила" в Ленобласти и квартал "IQ Гатчина".

Как сообщало ранее Piter.tv, на смыве Васильевского острова построят новый ЖК почти за 3 миллиарда рублей.

Фото: vk.com/lst_spb