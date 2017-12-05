ГИБДД проверяет видео с наглой ездой по тротуару в Москве

В социальных сетях появилось видео, на котором авто ездит по тротуару по ночной Москве.

В Instagram на странице "majorka_777_" то и дело появляются видео с различными нарушениями ПДД так называемых "мажоров". В ГИБДД отслеживают эти видео и ищут нарушителей.

На этот раз ГИБДД заинтересовало видео с очередным грубым нарушением. Автомобиль двигался по тротуару по ночной Москве. Ролик опубликован с подписью "Ребята @o008kk77 обкатывают тротуары по ночной Москве... пока дорожники отдыхают". Возможно o008kk77 это номер автомобиля, по которому легко можно установить владельца. Страница @o008kk77 открыта только для подписчиков.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни считают, что водитель ничего вопиющего не сделал. Вторые осуждают этого водителя и ему подобных.

Видео: Instagram/majorka_777_