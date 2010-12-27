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Автоледи сбила пешехода на Кубинской улице
Сегодня, 16:16
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Alena_Zinovieva

Автоледи сбила пешехода на Кубинской улице

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Пострадавшего увезли с места происшествия на скорой.

Днем 27 сентября в Московском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, возле дома №30 на Кубинской улице автоледи наехала на пешехода. Пострадавшего увезли с места происшествия на скорой.

На снимках, опубликованных в сети, видно, что мужчина лежит на асфальте неподалеку от пешеходного перехода. Какие именно травмы он получил, не уточняется.

На участке, где произошла авария, начинает скапливаться пробка. Карта в этом месте окрасилась в красный цвет.

Ранее мы писали, что в аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, наезд на пешехода, нарущение пдд, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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