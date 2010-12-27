Автоледи сбила пешехода на Кубинской улице

Пострадавшего увезли с места происшествия на скорой.

Днем 27 сентября в Московском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, возле дома №30 на Кубинской улице автоледи наехала на пешехода. Пострадавшего увезли с места происшествия на скорой.

На снимках, опубликованных в сети, видно, что мужчина лежит на асфальте неподалеку от пешеходного перехода. Какие именно травмы он получил, не уточняется.

На участке, где произошла авария, начинает скапливаться пробка. Карта в этом месте окрасилась в красный цвет.

Ранее мы писали, что в аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая.

Фото: Мегаполис