Автоматическая система в Калининском районе поможет узнать ГИБДД о нарушителях

Мобильные комплексы будут фиксировать остановку и стоянку в неположенном месте.

Со следующей недели в Калининском районе Петербурга начнет работать автоматическая фиксация нарушений требований дорожных знаков. Система будет замечать, если водитель остановился или припарковался в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарушения будут обнаруживать специальные мобильные комплексы, работой займется Госавтоинспекция и СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр". За парковку и остановку не по правилам водителей привлекут к административной ответственности. За несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки полагается штраф в размере 3 тыс. рублей.

На данный момент система тестируется, ее планируют запустить 23 сентября.

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