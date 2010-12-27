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Автоматическая система в Калининском районе поможет узнать ГИБДД о нарушителях
Сегодня, 22:30
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nadezhda_sib

Автоматическая система в Калининском районе поможет узнать ГИБДД о нарушителях

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Мобильные комплексы будут фиксировать остановку и стоянку в неположенном месте.

Со следующей недели в Калининском районе Петербурга начнет работать автоматическая фиксация нарушений требований дорожных знаков. Система будет замечать, если водитель остановился или припарковался в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарушения будут обнаруживать специальные мобильные комплексы, работой займется Госавтоинспекция и СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр". За парковку и остановку не по правилам водителей привлекут к административной ответственности. За несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки полагается штраф в размере 3 тыс. рублей. 

На данный момент система тестируется, ее планируют запустить 23 сентября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком на Кубинской улице

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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