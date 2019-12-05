Госавтоинспекция изменит теоретическую часть экзамена на права

Нововведение коснется бальной системы сдачи экзамена.

ГИБДД планирует отказаться от системы баллов при сдаче практического экзамена на получение права. Об этом рассказал представитель ведомства Николай Гиляков.

Сейчас существует пять штрафных баллов за нарушение ПДД, получив которые кандидат не сдаст экзамен. По словам Гилякова, в Госавтоинспекции хотят уйти от этой системы. Предположительно, в будущем будут оценивать умение водителей выполнять маневры безопасно для других участников дорожного движения.

Ранее в ГИБДД решили отменить "площадки" на экзамене для получения прав.

Видео: YouTube / Автошкола Марс