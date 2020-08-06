Пьяный водитель устроил массовое ДТП у гипермаркета на Дальневосточном

К счастью, никто из людей не пострадал.

Вечером 5 августа на парковке у строительного гипермаркета на Дальневосточном проспекте произошло массовое ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу, виновником аварии стал пьяный водитель.

Известно, что 30-летний мужчина наехал на своем "Форд Фокус" сразу на три припаркованные у маркета машины. "Киа", "Митсубиси" и "Рено" получили повреждения, среди людей чудом не оказалось пострадавших.

Владельцы белого автомобиля подходили и хотели что-то прикрепить к машине, мать с ребёнком на руках стояла рядом с машиной - Бог уберег. в третьей машине тоже были дети. рассказали очевидцы в соцсетях

В отношении водителя возбудили административное производство: как выяснилось, у мужчины не было права управлять машиной, кроме того, автомобилист был пьян.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе водитель Ford Focus сбил женщину на самокате.

Видео: Piter.TV