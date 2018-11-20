ГАТИ нашло нарушение в порядке уборки снега в более чем половине зданий Петербурга

Возбуждено 197 дел об административных правонарушениях.

После тотальной проверки качества уборки снега с крыш в Петербурге, Государственная административно-технической инспекция вынесла вердикт, согласно которому более чем в половине осмотренных объектов наблюдалось нарушение порядка уборки кровель. Об этом сообщает пресс-службе ГАТИ.

В ходе инспекции сотрудники осмотрели 359 зданий и выявили 182 нарушения в порядке уборки от снега и наледи с крыш и фасадов нежилых зданий федеральных структур. В отношении учреждении возбуждено 197 дел об административных правонарушениях.

В ГАТИ также рассказали, что с начала зимнего периода сотрудники инспекции осмотрели 5301 объектов, часть из которых осматривалась неоднократно. В результате проверок было выявлено 1474 нарушения. В результате возбуждения административных дел, общая сумма штрафов составила почти 21 миллион рублей.

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