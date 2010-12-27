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На станции метро "Технологический институт-1" заменят эскалатор
Сегодня, 22:24
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nadezhda_sib

На станции метро "Технологический институт-1" заменят эскалатор

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Разрешительная документация на проведение работ выдана до 15 октября 2020 года.

На станции метро "Технологический институт-1" заменят эскалаторы. ГАТИ выдала соответствующий ордер для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба ведомства. 

В вестибюле станции разместят временное ограждение и пешеходные галереи для проведения работ. Планируется полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода.

Разрешение будет действительно до 15 октября 2020 года. 

 Об ограничениях, связанных с ремонтом, будет известно позднее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что второй вестибюль станции "Василеостровская" должны открыть до 2026 года. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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