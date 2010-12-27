На станции метро "Технологический институт-1" заменят эскалатор

Разрешительная документация на проведение работ выдана до 15 октября 2020 года.

На станции метро "Технологический институт-1" заменят эскалаторы. ГАТИ выдала соответствующий ордер для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба ведомства.

В вестибюле станции разместят временное ограждение и пешеходные галереи для проведения работ. Планируется полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода.

Разрешение будет действительно до 15 октября 2020 года.

Об ограничениях, связанных с ремонтом, будет известно позднее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что второй вестибюль станции "Василеостровская" должны открыть до 2026 года.

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