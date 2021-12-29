Горожан предупредили об ограничении дорожного движения по Приморскому проспекту с 29 января

Речь идет об участке от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

В четверг, 27 января, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что сотрудники ведомства издали распоряжение введении ограничения движения транспорта по Приморскому проспекту.

Ограничения будут длиться долго: с 29 января 2022 года по 30 июля 2024 года. Специалисты будут обустраивать въезд-выезд, поэтому движение транспорта ограничат от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

За ремонтные работы будет отвечать АО "Зенит-Арена"

Государственная административно-техническая инспекция напомнила, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Фото: Piter.tv