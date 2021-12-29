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Горожан предупредили об ограничении дорожного движения по Приморскому проспекту с 29 января
Сегодня, 13:50
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Горожан предупредили об ограничении дорожного движения по Приморскому проспекту с 29 января

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Речь идет об участке от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

В четверг, 27 января, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что сотрудники ведомства издали распоряжение введении ограничения движения транспорта по Приморскому проспекту.

Ограничения будут длиться долго: с 29 января 2022 года по 30 июля 2024 года. Специалисты будут обустраивать въезд-выезд, поэтому движение транспорта ограничат от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

За ремонтные работы будет отвечать  АО "Зенит-Арена"

Государственная административно-техническая инспекция напомнила, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, комитет по транспорту, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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