В Выборгском районе Ленобласти пройдет рейд “Такси”

Мероприятие организуют в целях снижения аварийности.

С 27 по 31 января в Выборгском районе Ленинградской области пройдет профилактический рейд "Такси". Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей, осуществляющих пассажирские перевозки.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, целью мероприятия является снижение аварийности, обеспечение безопасности дорожного движения и пресечение нелегальных перевозок.

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на обоснованность допуска к управлению легковыми такси, а также на законность их трудовой деятельности.

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Фото: Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленобласти