Футурологи предсказали облик Петербурга в будущем

Эксперт полагает, что на данный момент Петербург еще не имеет определенной концепции.

В субботу, 2 января, в разговоре с изданием "Невские новости" кандидат экономических наук Данила Медведев поделился мнением, что консервативный подход мешает городской инфраструктуре активно развиваться.

Футуролог уверен, что все документы, включая генеральный план, консервируют стратегию развития города. По сути, он повторяет развитие столицы. Видны лишь небольшие проекты, которые локально улучшают внешний вид города. Северная столица пытается соединить туризм, бизнес, инновации и промышленность, но это разные концепции развития. Остальные мировые города имеют специализацию. Например, Лондон является финансовым центром. Проблема Петербурга в том, что "все привыкли смотреть в прошлое", а определенной концепции до сих пор нет.

Специалист негодует: "по всему миру идет переход на электромобили, идет разговор о беспилотных автомобилях. По Москве уже ездят такси-беспилотники, в центре – роботы-курьеры. Если мы посмотрим вперед на 20-30 лет, то увидим, что могут быть и космические ракеты. Никто в Петербурге про такие образы не думает". По мнению эксперта, главное понять, что мир не стоит на месте и сохранять самобытность нет смысла.

Иного мнения придерживается архитектор-фантаст Артур Скижали-Вейс. Петербург для него является современным мегаполисом, который должен быть связан с морем. Еще Петр I заложил структуру для превращения Северной столицы в морской транспортный хаб. По его мнению, территория Петербурга в ближайшие десятилетия может увеличиться. Поспособствовать этому могут намывы и создание искусственных островов. Может быть, через 50 лет берега Финского залива напомнят Сингапур или Монако с лодочными причалами.

Ранее мы писали, что Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений.

Фото: Piter.TV