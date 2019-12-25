Футболку Кокорина, в которой он забил первый гол за "Спартак", продали на аукционе

Стоимость лота составила 200 тысяч рублей.

Футболку экс-нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в которой он забил первый гол за "Спартак", продали на благотворительном аукционе. Об этом сообщил бывший вратарь красно-белых Артем Ребров в Instagram.

Начальная стоимость лота составила 10 тысяч рублей. В итоге футболка ушла с торгов за 200 тысяч рублей. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд.

Матч между "Спартаком" и "Химками", в котором Кокорин забил свой первый мяч в составе московской команды, состоялся в субботу, 17 октября. Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу "Спартака". Кокорин забил мяч в ворота соперника с пенальти.

Ранее Семак заявил, что Малком не выйдет на поле в матче против "Брюгге".

Фото: Instagram / rebrov32