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Футболистки "Зенита" третий раз подряд выиграли чемпионат России
Сегодня, 14:13
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Футболистки "Зенита" третий раз подряд выиграли чемпионат России

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Победный гол на 34-й минуте забила Присцила Чинчилья.

Футболистки "Зенита" выиграли чемпионат России. Победный гол в ворота соперниц – московского ЦСКА – на 34-й минуте забила Присцила Чинчилья с передачи Екатерины Пантюхиной.

В своём Telegram-канале футболисток поздравил вице-губернатор Борис Пиотровский:

"Сегодня наши футболистки обыграли команду ЦСКА (Москва) со счетом 1:0 и завоевали титул в третий раз подряд! Крутые! Поздравляю"

Отметим, что матч прошёл на стадионе Академии "Зенита". Это третья подряд победа петербурженок в чемпионате страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что новую спортплощадку достроили в Изваре.

Фото: Piter.TV

Теги: футболистки зенита
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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