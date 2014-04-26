Футболистки "Зенита" третий раз подряд выиграли чемпионат России

Победный гол на 34-й минуте забила Присцила Чинчилья.

Футболистки "Зенита" выиграли чемпионат России. Победный гол в ворота соперниц – московского ЦСКА – на 34-й минуте забила Присцила Чинчилья с передачи Екатерины Пантюхиной.

В своём Telegram-канале футболисток поздравил вице-губернатор Борис Пиотровский:

"Сегодня наши футболистки обыграли команду ЦСКА (Москва) со счетом 1:0 и завоевали титул в третий раз подряд! Крутые! Поздравляю"

Отметим, что матч прошёл на стадионе Академии "Зенита". Это третья подряд победа петербурженок в чемпионате страны.

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Фото: Piter.TV