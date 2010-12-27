Фура перегородила дорогу на Трамвайном проспекте в Петербурге

Водители объезжают по газону.

Очевидец из группы ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил, что фура полностью перегородила дорогу на Трамвайном проспекте на юге Петербурга.

При этом кабина транспортного средства повернута. Вероятно, оно хотело выехать с прилегающей территории, но из-за припаркованных автомобилей не смогло. Такую версию выдвинул один из комментаторов.

Из-за этого фура полностью закрыла проезд. Свидетели сообщили, что машинам приходится ехать по газону, так как иначе не проехать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе отремонтировали улицу Фрунзе.

Фото: vk.com/spb_today