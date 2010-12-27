Напротив Мариинского театра грузовик насмерть сбил пешехода

Пострадавший зацепился за днище большегруза, и его протащило 70 метров.

В среду, 14 ноября, у Мариинского театра Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Как стало известно, авария произошла в районе часа дня на пересечении улиц Глинки и Союза Печатников. Грузовик MAN под управлением 34-летнего водителя сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался.

По словам свидетелей, погибшие не дошел до пешеходного перехода 50 метров. После того как грузовик сбил мужчину, пострадавший зацепился за днище большегруза, и его протащило 70 метров. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV