Feduk выпустил новый клип "27"

В песне можно услышать отсылку к знаменитому "Клубу 27", куда входит культовые мертвые исполнители.

Российский певец Фёдор Инсаров, более известный под сценическим псевдонимом Feduk, выпустил новый клип на композицию "27". Трек был опубликован на официальном ютуб-канале певца.

Свою песню исполнитель написал в честь своего 27 дня рождения, которое он отпраздновал в феврале этого года. Также в нем можно услышать отсылку к знаменитому "Клубу 27", куда входит культовые исполнители, погибшие в возрасте Feduk"а. Среди них лидер Nirvana Курт Кобейн, фронтмен The Doors Джимми Мориссон, певица Эми Уайнхаус, гитарист Джими Хендрикс и другие артисты.

Ранее мы писали о новом клипе петербургской группы Little Big, в котором музыканты показали питейную культуру России.

Видео: Ютуб/Федук