  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:45
146
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР

0 0

Основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море.

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж корабля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил ЮАР. Также совместно с местными силами обороны и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут трехстороннее учение. В рамках данного мероприятия основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: адмирал горшков, китай, минобороны россии, учения, фрегат, юар
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии