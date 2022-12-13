Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Экипаж корабля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил ЮАР. Также совместно с местными силами обороны и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут трехстороннее учение. В рамках данного мероприятия основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".
Видео: Минобороны России
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