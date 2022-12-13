Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР

Основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море.

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж корабля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил ЮАР. Также совместно с местными силами обороны и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут трехстороннее учение. В рамках данного мероприятия основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России