Французский политик призвал "покончить с антироссийской истерией"

Свою просьбу он адресовал министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриан.

Французский депутат Жозе Эврар обратился к министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриан с просьбой "покончить с антироссийской истерией". Об этом сообщает RT, ссылаясь на сайте Национального собрания.

В обращении политика говорится, что вмешательство России в американские выборы 2016 год не подтвердилось, и хотя это не было основной причиной санкций, то сильно повлияло на решения ЕС продлить ограничения. Эврар призвал Париж возобновить диалог с Москвой и положить конец системе санкций, которая привела к ухудшению торгового баланса Франции.

Напомним, что после событий на Украине и присоединения Крыма США и ряд европейских стран ввели против России санкции. Москва в свою очередь ввела контрмеры. Санкционный режим продолжает расширяться и по сей день.

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