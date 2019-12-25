Fox: Пентагон заявляет, что Ормузский пролив по-прежнему открыт

Дженнифер Гриффин рассказала о реакции американского министерства по обороне по ситуации с торговыми судами в регионе Ближнего Востока.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявляет, что Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства. Соответствующей информацией с подписчиками через собственный аккаунт в социальных сетях поделилась американская журналистка от телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив и пока нет признаков того, что он минирует его. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику. Дженнифер Гриффин, журналистка FOX News

По данным местного телеканала NBC News, блокировка Ормузского пролива может привести к повышению стоимости страхования морских перевозок в ближневосточном районе на 50-100 процентов. Такими данными со СМИ поделились представители брокерских компаний Marsh и McGill and Partners. Специалисты объяснили, что нарушение прохода торговых судов через пролив и постоянная угроза жизни членов экипажей может сказаться на аннулировании текущих страховых полисов. В этом случае цена нового страхового покрытия может уже в ближайшее время значительно вырасти. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооруженных сил)от второго марта пригрозил "сжечь" любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.

