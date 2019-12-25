Фотовыставка в особняке Румянцева

Выставка пройдет до 30 сентября.

В особняке Румянцева проходит фотовыставка, на которой показаны фотографии, сделанные с середины XIX по конец XX века.

Учитывая период, когда сделаны снимки, не сразу удается понять, какое место изображено. Потому сама выставка называется "Город, потерянный во времени. Утраченные адреса Петербурга". Так, например, на многих площадях стояли храмы, которых давно уже нет. Кроме того, показаны когда-то дачные районые, уже хорошо обжитые сейчас.

Особняк расположен на Английской набережной, 44. Цена билета варьируется от 100 до 250 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

Фото: afisha.ru