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Сына Бродского откроет свою фотовыставку в Петербурге
Сегодня, 14:13
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Rybka123
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Сына Бродского откроет свою фотовыставку в Петербурге

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Работы фотографа можно будет увидеть с 7 сентября.

В Петербургском музее современного искусства имени Дягилева СПГУ покажут работы фотографа Андрея Басманова, – сына поэта Иосифа Бродского и художницы Марианны Басмановой. Выставку с названием "Вне времени" можно будет увидеть с 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Басманов занимается фотографией на протяжении 15 лет. Больше всего автора привлекает не лощённая, а таинственная "непарадная" жизнь города на Неве. До того как найти себя в снимках, он работал киномехаником, санитаром скорой помощи, и даже дворником.

Сам автор утверждает, что Северной Столице его привлекает красота, обаяние, мягкий предвечерний свет. Он отмечает, что отличить современный город от старого помогают только рекламные баннеры.

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Фото: сайт СПбГУ

Теги: андрей басманов , сын бродского
Категории: Лента новостей Новости СПб

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