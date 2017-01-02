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Фото: в Петербурге дальнобойщик потерял прицеп и не заметил этого
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

Фото: в Петербурге дальнобойщик потерял прицеп и не заметил этого

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Инцидент произошел вечером 26 декабря.

Петербуржец стал свидетелем необычной дорожно-транспортной ситуации в Кировском районе. Очевидец снял инцидент и поделился кадром в социальных сетях.

На пересечении проспекта Маршала Жукова и Маршала Казакова грузовой транспорт оставил часть своего прицепа на проезжей части и поехал дальше. Водитель, который ехал позади дальнобойщика, успел вовремя затормозить. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лиговский путепровод реконструируют до конца 2021 года

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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