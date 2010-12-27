Фото: Оксана Акиньшина показала маленькую грудь на фото в Instagram

Звезда российского кино и рекламы Оксана Акиньшина запостила в Instagram пару фотографий со своего летне-осеннего отдыха.

Оксана Акиньшина впервые за месяц обновила свою ленту фотографий в Instagram. Звезда российского кино выложила туда два горячих летних снимка. Их блондинка-красавица посвятила своему летнему отдыху. По словам самой Оксаны Акиньшиной, отдых получился спонтанным и неожиданным. Зато артистка смогла "выгулять" свои купальники от модной фирмы. А уж как понравились эти снимки подписчикам! Ведь с помощью этих фото они смогли получше разглядеть полуобнаженное тело своего кумира.

На первом кадре Оксана Акиньшина не стесняясь демонстрирует свою грудь в крошечном красном лифе. Комментаторы по достоинству оценили формы матери троих детей. Небольшая грудь правильной формы вдохновила людей на комплименты. Причем среди лестных отзывов чаще встречались женские комментарии.

На втором фото Оксана Акиньшина нежится в бассейне с голубой водой в обтягивающем купальнике-боди. Этот пост собрал меньше лайков и комментариев, хотя на данном снимке идеальная фигура звезды шоу-бизнеса заметна даже лучше.

Фото: Оксана Акиньшина, Instagram