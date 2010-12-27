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Фонтан "Шар" на Малой Садовой ушел на зимовку
Вчера, 14:24
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lesjasap
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Фонтан "Шар" на Малой Садовой ушел на зимовку

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Покрутить конструкцию петербуржцы смогут только будущей весной.

В Центральном районе Петербурга остановлена работа популярного у жителей фонтана "Шар". Архитектурная композиция ушла на зимовку. На данный момент объект находится на "консервации". В таком состоянии он пробудет до весеннего периода 2019 года.

Специалисты отмечают, что ради сохранности фонтана гидротехническую систему пришлось полностью осушить, а также прочистить конструкцию. Временно также удалены светильники и насадки.

Напомним, что  "Шар" располагается на Малой Садовой улице. ФОнтан видно с главного проспекта Северной столицы - Невского.

Напомним, что в ГМЗ "Царское село" закроют скульптуры от зимних холодов.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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