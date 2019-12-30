"Ростелеком" продаст непрофильные активы в Петербурге

Два здания находятся в историческом центре.

Дочерняя компания ПАО "Ростелеком" "Телеком-5" продаст непрофильные активы, среди них есть исторические здания. В этом компании поможет Фонд имущества Петербурга.

Компания избавится от особняка Осоргиной на улице Чехова. Объект занимает площадь более 4 тыс.кв. метров. Кроме того, с молотка уйдет комплекс зданий на улице Некрасова площадью более 7 тыс.кв. метров и здание на Свеаборгской улице площадью 9 тыс. кв.метров.

Также новый владелец будет у типовых зданий АТС со свободной планировкой в Выборгском, Красногвардейском, Кировском, Василеостровском и Приморском районах города.

В ноябре 2019 провайдер продал свое здание на Гороховой улице отелям.

Фото: citywalls.ru