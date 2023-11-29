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Фонарщик, который живёт на Одесской улице, проведёт бесплатные получасовые экскурсии
Сегодня, 17:41
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Фонарщик, который живёт на Одесской улице, проведёт бесплатные получасовые экскурсии

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Прогулки пройдут по Александровскому саду. Программа называется "Фонарь в Петербурге больше, чем фонарь".

В Петербурге фонарщик с Одесской улицы проведёт для жителей и туристов бесплатные получасовые экскурсии по Александровскому саду. Во время прогулки "Фонарь в Петербурге больше, чем фонарь" горожанам расскажут, как выглядели газовые источники света и кто продолжает дело Петра I сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города на Неве.

Бесплатные получасовые экскурсии пройдут с 14:00 до 18:00 с 21 по 27 июня. Встреча около памятника Николаю Пржевальскому.

Ранее мы писали, что с 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева .

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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