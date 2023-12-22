Фольклорный театр «ЭТНО»: почему важно популяризировать русские традиции

В рамках проекта «Третий звонок» мы продолжаем рассказывать о необычных современных театрах Петербурга.

Что такое фольклорный театр, и где он находится?

В самом сердце Северной столицы, на Моховой 3, можно отправиться в путешествие во времени и узнать о быте наших предков: увидеть русскую печь и красный угол, выпить чай из металлического самовара, услышать народные песни, звуки баяна, пилы и деревянных ложек. Здесь, в копии избы 19 века, располагается театр "ЭТНО". Творческий коллектив уже на протяжении 32 лет популяризирует устное народное творчество в Северной столице.

Фото: Вконтакте/ "Фольклорный театр "ЭТНО" фолк-шоу"

"ЭТНО" — первый профессиональный фольклорный театр, официально зарегистрированный в России. Члены труппы ездят в экспедиции, собирают уникальные предметы быта, изучают диалекты и традиции жителей северо-западного региона. На основе полученных знаний артисты ставят спектакли, посвященные русским народным праздникам и сказкам. Главная особенность современного фольклорного театра — интерактивность. Актеры взаимодействуют со зрителями, вовлекают их в народные игры и забавы на протяжении всего спектакля. Об истории и роли театра Piter.TV рассказали директор "ЭТНО" Ольга Шляхтова и артистка Александра Лобанова.

Мой отец Юрий Иванович Шляхтов очень расстраивался из-за того, что в Петербурге нет фольклорных театров. Тогда он решил создать свой. Так, в 1992 году, и появился "ЭТНО". Папа самостоятельно воссоздал избу 19 века, обшил стены деревянными бревнами. Важно передавать традиции через искусство. Наши предки в свободное от работы время собирались на вечерках, играли и танцевали. Девушки делились разными историями, пели и вышивали, собирая приданое. Театр "ЭТНО" погружает зрителей в то время, рассказывает и показывает, насколько русские традиции интереснее, веселее и красочнее зарубежных. Именно поэтому наш основной репертуар — это народные праздники: Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купала и другие. Директор фольклорного театра "ЭТНО" Ольга Шляхтова.

Фото: Piter.TV

Без прошлого нет будущего. Если человек не знает своих предков, то очень тяжело определить, кто он, и смотреть вперед. Я говорю о ценностях и устоях, которые закладываются на уровне подсознания, рода. Бабушки и дедушки передают нам свой опыт. И, перенимая его, мы можем учиться на ошибках прошлого и жить счастливо. Также фольклор дарит ощущение уюта, возвращает нас "домой". Артистка фольклорного театра "ЭТНО" Александра Лобанова.

Уникальные предметы быта

Сейчас в труппе пять человек: четыре вокалиста и один аккомпаниатор. Все они ездят в экспедиции, где находят предметы с уникальной историей, которые и составляют интерьер театра. Например, из Псковской и Новгородских областей артисты привезли деревянную прялку, чугунные утюги и лапти. Некоторые реликвии в "ЭТНО" приносят сами петербуржцы. Так в избе-музее оказался красный петрушка. Кукла "пережила" революцию и блокаду. Ее подарил сосед Ольги Шляхтовой. По словам артистов, часть декоративных вещей им также передали бабушки Центрального района, например, рушники (расшитые полотенца), скатерти, вышивки. А жители Кингисеппского района принесли куклу, изготовленную в 19 веке. В театре можно увидеть плуг, рубель (деревянную доску для катания белья), чугунные утюги, гусли, балалайку, пилу и многое другое. Актеры — выпускники Санкт-Петербургского государственного института культуры — мастерски владеют народными музыкальными инструментами.

Кукла "Петрушка". 18 век. Фото: Piter.TV

Чугунные утюги.Фото:Piter.TV

От сломанного вертепа до уничтоженной прялки 18 века: кто и почему выселил "ЭТНО" из помещения

"ЭТНО" нередко сталкивается с трудностями и старается их стойко преодолевать. В 2013 году город перестал финансировать спектакли театра. А в ноябре 2022 года "ЭТНО" потерял помещение на Моховой, 3. По данным пресс-службы Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, договор аренды, ранее заключенный между городом и театром, был расторгнут в 2019 году из-за наличия задолженностей по оплате. Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) неоднократно выезжали к актерам и предупреждали их о том, что необходимо добровольно освободить здание, находящееся в собственности города. На это культурной организации предоставили полтора года.

В ноябре 2022 года театр выселили. По словам Ольги Шляхтовой, руководство выплатило все долги, накопившиеся за период пандемии. Но помещение все равно выставили на городской конкурс. "ЭТНО" принял в нем участие, одержал победу и вернулся в здание на Моховой, 3.

Помню, как мне позвонили жители Петербурга и сказали о том, что наши вещи выносят из помещения сотрудники Комитета имущественных отношений. В театре был настоящий разгром. Они сломали нашу любимую прялку конца 18 века. Ее почти невозможно найти в хорошем состоянии. Также был поврежден вертеп. Я спросила, почему они уничтожили именно его, на что услышала смех в ответ. В конце мы все же нашли точки соприкосновения с Комитетом имущественных отношений. Директор фольклорного театра "ЭТНО" Ольга Шляхтова.

Сейчас "ЭТНО" продолжает знакомить петербуржцев разных возрастов с русскими народными традициями. Например, для взрослых людей театр проводит интерактивные программы с поцелуйными играми, а самых маленьких зрителей, детей от двух лет, приглашает на 30-минутный кукольный спектакль "Колобок". Премьера постановки запланирована на 13 апреля.

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Анна Гибова