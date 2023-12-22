Вербатим или документальный театр: как личная история становится спектаклем

Драматург Соня Дымшиц и куратор проекта Anybody theatre Елена Романова рассказали о том, почему повседневность может быть интереснее художественного вымысла.

Современный театр сочетает в себе множество жанров, техник и направлений. Особое место среди постановок занимают спектакли, в основе которых — подлинные истории. Такой театр называется документальным. Его отличительные черты — дословное воспроизведение речи людей и отсутствие художественного вымысла. Один из типов документального театра — свидетельский.

В 2022 году в рамках лаборатории "Меняем культурную среду вместе", проходившей на Новой сцене Александринского театра, появился документальный, свидетельский театр Anybody theatre ("Театр каждого"), артисты которого исследуют повседневность и помогают зрителям лучше понять себя. Куратор Елена Романова и драматург Соня Дымшиц рассказали нам о специфике проекта.

Первая творческая работа Anybody theatre — спектакль "Это не я, это мое тело". При создании постановки труппа использовала вербатим — технику воспроизведения реальности в театре. Драматург и режиссер брали интервью у семи девушек, каждая из которых рассуждала о современных стандартах красоты, принятии себя, взаимоотношениях с телом и способах сближения с внутренним "я". Их подлинные истории и легли в основу спектакля "Это не я, это мое тело". Особенность проекта — то, что в свидетельском театре актер не "прячется" за конкретный образ, не подкладывает какие-либо предлагаемые обстоятельства — в этом нет нужды. Он делится своей историей, которая не корректируется в процессе постановки. Режиссер не может самостоятельно изменять смысл, сокращать или дописывать текст. Он объединяет общей концепцией истории, полученные в результате интервью.

В свидетельском театре человек, чей текст вы слышите, обязательно находится на сцене. Есть старая шутка. Если твой спектакль можно сократить до пары слов, то запиши их на бумажку, отдай зрителям и успокойся. Театральное действие не должно сводиться к какой-то конкретной фразе, смыслу. Наш спектакль — это постановка вопросов. Мы предлагаем людям обратить внимание на их личный опыт, взаимоотношения с телом и приглашаем к свободной рефлексии. Человек видит и слышит на сцене семь девушек с разным бэкграундом. Все актеры рассказывают истории о теле, но делают это по-разному, в своей манере. Зритель начинает невольно спрашивать себя: "А как у меня?". Спектакль — это предлог, который запускает процесс внутри человека. Соня Дымшиц, драматург спектакля "Это не я, это мое тело" Anybody theatre.



Фото: ВКонтакте/ ANYbody theatre

Свидетельский театр — перманентная идея изучения взгляда обычного человека на себя без какой-либо фальши, через призму личного опыта. Возможность увидеть то, что интересные истории не обязательно должны быть написаны в книгах и показаны в фильмах, — они уже внутри и вокруг каждого из нас.

Актеры Anybody theatre исследуют горизонтальные отношения в коллективе. Роли членов труппы меняются от проекта к проекту. Например, в одном спектакле человек выступает в качестве режиссёра, в другом — выходит на сцену как актер.

Драматург Соня Дымшиц подчеркивает, что нередко документальные постановки невольно приобретают терапевтический характер — они помогают не только зрителям, но и самим артистам.

Истории из спектакля "Это не я, это мое тело" связаны с внутренним конфликтом, который, в конце концов, может разрешиться. Например, в труппе нашего театра была слабовидящая актриса Юля. Она два года подряд обращалась к зрителям со словами о том, что не знает, как выглядит. Это был очень мощный номер. Позже девушка покинула наш проект, потому что проработала свою историю. Ее этюд завершался фразой: "А я красивая?". И каждый раз зрители отвечали: "Да" Соня Дымшиц, драматург спектакля "Это не я, это мое тело" Anybody theatre.

Фото: ВКонтакте/ ANYbody theatre

Петербуржцы часто обращаются в Anybody theatre с вопросом о том, можно ли поучаствовать в создании постановки. Соня Дымшиц отмечает, что в спектакль "Это не я. Это мое тело" попасть нельзя. По словам драматурга, тема тела — очень личная. В труппе сложились доверительные отношения. Актеры свободно говорят о сокровенных вещах. Необходимо было много работать, чтобы создать ощущение безопасности. Сейчас это логически завершенный спектакль, не требующий новых участников. Но петербуржцы, которые хотят прикоснуться к документальному театру, все же могут это сделать. Несколько месяцев назад Соня Дымшиц и Елена Романова начали работу над новым перформансом "Путеводитель".

Проект "Путеводитель" — экскурсия по тем местам, о которых рассказывают сами зрители. Люди, по какой-либо причине уехавшие из родных городов, подробно описывают нам дорогу от одного любимого места к другому. А мы с точностью воспроизводим эти маршруты. Вновь проходим по ним. Суть перформанса — зафиксировать память, увидеть маршруты глазами простого человека, а не историка и литератора Елена Романова, куратор спектакля "Это не я, это мое тело" Anybody theatre и автор проекта "Путеводитель"

Каждый желающий может связаться с Соней Дымшиц и Еленой Романова в социальных сетях, поделиться любимыми маршрутами и поучаствовать в создании перформанса.

Анна Гибова