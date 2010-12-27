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Фольксваген Поло припарковался в рекламный столб на Смольной набережной
Сегодня, 8:38
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nadiputintseva
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Фольксваген Поло припарковался в рекламный столб на Смольной набережной

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Иномарка врезалась в рекламный столб. Водитель скрылся с места происшествия

В ночь на 11 октября примерно в 3:30 утра на Смольной набережной водитель на большой скорости врезался в рекламный столб, после чего скрылся с места аварии. В машине были найдены документы жителя Узбекистана на имя Рухмататулаева Юнуса Михайловича 1983 года рождения.

Фольксваген Поло припарковался в рекламный столб на Смольной набережной

 

Судя по фото, водитель ехал на большой скорости, так как вся передняя часть иномарки разбита до самого салона. Пользователи гадают, как мужчине удалось выбраться из авто без повреждений и скрыться.

Фольксваген Поло припарковался в рекламный столб на Смольной набережной

Также пользователи предположили и причину побега. Вероятнее всего Pollo был взять в аренду в качестве такси. Чтобы избежать материальной ответственности за превращение машины в металлолом Юнус не нашел другого выхода, как оставить разбитого Фольксвагена на дороге.

В интернете нашлись люди, которые узнали водителя, сообщив, что были его пассажирами. Они рассказали, что таксист превышал скоростной режим и создавал аварийные ситуации. 

О пострадавших не сообщается. Водителя не нашли. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

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Теги: дорожные новости спб , дтп
Категории: Новости СПб ДТП

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