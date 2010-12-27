Flow Festival

Один из главных летних фестивалей Европы снова соберет любителей музыки в столице Финляндии.

Фестиваль Flow пройдет с 9 по 11 августа 2019 года. Событие примет более сотни артистов.

Хедлайнером второго дня станет австралийский коллектив Tame Impala. Проекта, созданный Питером Паркером в 2007 году, исполняет психоделический рок, вплетая в гитарную музыку электронные элементы и даже хип-хоп. Известно, что в данный момент группа работает над новым материалом.

Также фанатов порадует выступлением шведская певица Robyn. В 2000-х она переосмыслила свое звучание и перешла от поп-классики к электронному формату. После восьмилетней паузы, в октябре 2018 года Robyn выпустила альбом Honey, мгновенно ставший одной из главных пластинок года.

В Сувилахти в этот день также можно обратить внимание на выступления Blood Orange, Nao, Black Madonna и многих других артистов.

Фото: предоставлено организаторами