  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Flow Festival
Сегодня, 10:00
544
arteliseev

Flow Festival

0 0

Один из главных летних фестивалей Европы снова соберет любителей музыки в столице Финляндии.

Фестиваль Flow пройдет с 9 по 11 августа 2019 года. Событие примет более сотни артистов. 

Хедлайнером второго дня станет австралийский коллектив Tame Impala. Проекта, созданный Питером Паркером в 2007 году, исполняет психоделический рок, вплетая в гитарную музыку электронные элементы и даже хип-хоп. Известно, что в данный момент группа работает над новым материалом.

Также фанатов порадует выступлением шведская певица Robyn. В 2000-х она переосмыслила свое звучание и перешла от поп-классики к электронному формату. После восьмилетней паузы, в октябре 2018 года Robyn выпустила альбом Honey, мгновенно ставший одной из главных пластинок года.

В Сувилахти в этот день также можно обратить внимание на выступления Blood Orange, Nao, Black Madonna и многих других артистов. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии