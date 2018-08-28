КГИОП: исторический флигель на улице Репина сносят абсолютно законно

Дворовой флигель "Дома Долгоруковых" на улице Репина, 31, сносят абсолютно законно. Специалисты признали здание заурядной служебной постройкой XIX века, которая не представляет архитектурной и исторической ценности. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.
Повторную проверку провели после многочисленных жалоб градозащитников. Однако она не дала результатов. В КГИОП разрешили продолжить демонтаж. В Комитете напомнили, что здание находится в аварийном состоянии. При этом первоначальный облик постройки был совершенно другим. Во время перестроек в 1960-1967 и 1974 годов, когда проводился капремонт, его сильно исказили. Флигель утратил первоначальную планировочную структуру, в доме заменили все строительные конструкции.
Напомним, исторический флигель сносят по инициативе НИИ Океанологии.
Фото: gov.spb.ru
Видео: Piter.TV