Финский режиссер снимает фильм "Купе номер шесть" в Петербурге

Фильм расскажет историю путешествия финской туристки из Москвы в Мурманск.

Юхо Куосманен стал призером секции "Особый взгляд" Каннского фестиваля в 2016 году. Он снимает фильм про путешествие финки Лоры. Девушка едет из Москвы в Мурманск, чтобы посмотреть на наскальные рисунки.

Одной из декораций станет Петербург. Действие фильма разворачивается в 1990-х. Главные роли сыграют Юрий Борисов и Сейди Хаарла. Над съемками работает международная команда, а прокат кинокартины планируется на 2021 год.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит образовательная выставка о насилии над женщинами.

Фото: кадр из фильма.