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Финский гонщик переломал ногу своему механику

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В сети опубликовано видео инцидента во время гонок на Чемпионате Мирна по кольцевым гонкам.

Во время пип-стопа финский гонщик тяжело травмировал механика из своей команды.

Инцидент произошел на чемпионате Мира по кольцевым автогонкам. Во время пип-стопа на Гран-при Бахрейна гонщик из Финляндии команды "Феррари" Кими Райкконен наехал задним колесом на механика из своей команды и сильно травмировал тому ногу. Как видно на опубликованных кадрах, гонщик заехал в бокс для смены колес. Один из механиков чуть задержался и не успел закрепить колесо, а спортсмен поспешил и полетел для продолжения гонки.

К пострадавшему тут же бросились на помощь. Его доставили в больницу, где у него диагностированы перелом голени и малоберцовой кости. Кими Райкконен прервал гонку.

Видео: YouTube/TIME 4 SPORT

Теги: гонщик сломал ногу механику , кольцевые гонки , чемпионат мира по кольцевым гонкам
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости Спорт

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