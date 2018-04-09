Финский гонщик переломал ногу своему механику

В сети опубликовано видео инцидента во время гонок на Чемпионате Мирна по кольцевым гонкам.

Во время пип-стопа финский гонщик тяжело травмировал механика из своей команды.

Инцидент произошел на чемпионате Мира по кольцевым автогонкам. Во время пип-стопа на Гран-при Бахрейна гонщик из Финляндии команды "Феррари" Кими Райкконен наехал задним колесом на механика из своей команды и сильно травмировал тому ногу. Как видно на опубликованных кадрах, гонщик заехал в бокс для смены колес. Один из механиков чуть задержался и не успел закрепить колесо, а спортсмен поспешил и полетел для продолжения гонки.

К пострадавшему тут же бросились на помощь. Его доставили в больницу, где у него диагностированы перелом голени и малоберцовой кости. Кими Райкконен прервал гонку.

Видео: YouTube/TIME 4 SPORT