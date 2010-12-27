Финская сеть магазинов сделает подарок матерям, родившим 10 октября

Акция связана с днем рождения компании.

Сеть финских супермаркетов подарит материнский набор женщинам, которые родили ребенка 10 октября. Акция пройдет второй год подряд в честь дня рождения сети PRISMA. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Для ребенка в набор Aitiyspakkaus войдет детская пижама, детское мыло, погремушки, первый прикорм, пустышки, подгузники и другие необходимые вещи, а для мамы - финская питьевая вода, чай и печенье.

Для того, чтобы получить подарок, нужно отправить заявку на электронную почту магазина и выбрать адрес супермаркета для получения материнского набора. Для подтверждения необходимо будет взять с собой свидетельство о рождении ребенка.

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Фото: pixabay.com