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Финская сеть магазинов сделает подарок матерям, родившим 10 октября
Сегодня, 22:26
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Финская сеть магазинов сделает подарок матерям, родившим 10 октября

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Акция связана с днем рождения компании.

Сеть финских супермаркетов подарит материнский набор женщинам, которые родили ребенка 10 октября. Акция пройдет второй год подряд в честь дня рождения сети PRISMA. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Для ребенка в набор Aitiyspakkaus войдет детская пижама, детское мыло, погремушки, первый прикорм, пустышки, подгузники и другие необходимые вещи, а для мамы - финская питьевая вода, чай и печенье. 

Для того, чтобы получить подарок, нужно отправить заявку на электронную почту магазина и выбрать адрес супермаркета для получения материнского набора. Для подтверждения необходимо будет взять с собой свидетельство о рождении ребенка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Шушар пожаловались на социальную инфраструктуру в поселке

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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