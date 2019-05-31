Финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ рассказал о своем отношении к проекту

Джей Мар рассказал Piter.TV о главных плюсах популярного песенного конкурса.

В преддверии финала шоу "ПЕСНИ" на ТНТ журналисты Piter.TV пообщались с финалистом первого сезона проекта Джей Маром. В интервью певец признался, что в шоу проходят самые настоящие люди.

Чем примечателен проект "ПЕСНИ" на ТНТ? Тем, что это абсолютно дружная история. Туда не набирают каких-то особенных людей. Туда реально проходят те, кто покоряет своим умением, своим мастерством, своим талантом. И все происходит настолько органично, потому что люди голосуют сами, сами проявляют свои эмоции по отношению к артистам. Соответственно, этот проект стал лучшим в нашей стране, потому что это настоящее, а настоящее люди любят,

- сказал артист

ТакжеДжей Мар отметил честность шоу "ПЕСНИ".

Все думают, что нужно обязательно платить деньги, чтобы стать известным. Я – явный пример того, как ты приходишь случайным образом на прослушивание и попадаешь в финал проекта,

- поведал певец

Помимо этого Джей Мар рассказал о том, что даже после окончания проекта он поддерживает тесную связь с другими участниками. По его словам, они до сих пор встречаются, поддерживают друг друга на концертах и по возможности вместе отдыхают и путешествуют.

Мы прожили 1,5 года вместе, проехали огромный тур, прожили до этого в реалити, а до этого были прослушивания, кастинги и концерты. Мы уже в принципе не можем друг без друга,

- подытожил Джей Мар

Джей Мар был участником первого сезона проекта "ПЕСНИ" на ТНТ в 2018 году. Артист дошел до финала, но уступил победу Ternovoy (ex-Terry). После шоу Джей Мар поехал в гастрольный тур по всей стране и выпустил сольный альбом.

Напомним, что раннее Джей Мар презентовал молодежный гимн Петербурга под названием "Это Питер" – его можно послушать на всех музыкальных площадках.

Видео: Piter.TV