Фильм, который уже стал историей: Евстигнеев о вышедшем трейлере киноленты "Шугалей"

Кандидат в члены Общественной палаты Санкт-Петербурга Ринат Евстигнеев поделился впечатлениями от трейлера фильма «Шугалей».

В сети появился трейлер фильма "Шугалей" - он рассказывает о социологах, которые отправились в Ливию, чтобы разоблачить правду о связи правительства с террористическими группировками, однако попали в плен. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Ринат Евстигнеев отметил: "Это фильм о настоящем, которое уже стало частью Истории. Это история о том, как занимаясь честным мирным трудом, можно попасть в мясорубку неоправданной жестокости и беззакония; как необразованные разнузданные дикари позволяют себе обращаться с теми, кто на три головы выше их в развитии и интеллектуальных способностях".

"Шугалей" — отечественный боевик, основанный на реальной истории социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которые отправились в Ливию по спецзаданию, однако были заключены в частную тюрьму. Уже почти год соотечественникам пытаются приписать вмешательство в политику африканской страны, но официальное обвинение им так и не было вынесено. Тем временем в Москве активисты на протяжении долгого времени выходят с плакатами к ливийскому посольству, требуя освободить незаконно заключенных, однако все попытки остаются проигнорированы.

"Обязательно к просмотру. Не чтобы бояться, а чтобы уметь противостоять", — подытожил кандидат в члены Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Совсем скоро станет известно, как российские социологи справятся со сложной и запутанной ситуацией. Выход киноленты с закрученным сюжетом и напряженными сценами планируется в онлайн кинотеатрах уже в апреле.