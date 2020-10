Фильм "Мир грядущий"

В рамках кинофестиваля "Амфест" в кинотеатре "Аврора" покажут картину-призер Венецианского фестиваля в 2020 году.

Фильмом-открытия фестиваля американского кино в 2020 году в "Авроре" выбрана работа режиссера Моны Фаствольд "Мир грядущий" (The World to Come). История рассказывает об "умеренном Диком Западе": штате Нью-Йорк в 1850-х годах. В это время вместо мегаполисов Америку окружали фермы и поля. В центре сюжета - скромная сельская жизнь Дайера и его жены Эбигейл. Женщина старается фиксировать все события, которые происходят в ее жизни в дневник. Он становится ее способом противостоять обыденности и рутине. Однажды рядом с парой поселяется еще одна молодая семья - Финни и Талли. Неожиданно дружба между ровесницами перерастает в более глубокое чувство, вызывающее у мужчин ревность.

Картина заслужила приз Queer Lion и Fanheart3 на 77-ом Венецианском фестивале , стала участником программы на международных фестивалях в Сан-Себастьяне и Бергене. Для режиссера The World to Come стал второй работой. Автор описывает ее как крепкую эмоциональную драму с психологической нюансировкой и "почти мистическим взглядом на сложность человеческих характеров".

Главные роли в картине исполнили Кэтрин Уотерстон, Ванесса Кирби, Кейси Аффлек, Кристофер Эбботт. Продолжительность фильма: 98 минут. Сеанс идет на языке оригинала с русскими субтитрами. Для просмотра от лиц от 18 лет.

Начало сеанса: 18.30. Место проведения: кинотеатр "Аврора" (Невский проспект, 60).

Фото и видео: YouTube/CoolConnections