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АЛЬТернативный концерт группы "Торба-на-Круче" в клубе "Аврора"
Сегодня, 20:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

АЛЬТернативный концерт группы "Торба-на-Круче" в клубе "Аврора"

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Для зрителей старше 16 лет.

Один из самых романтичных и рок-н-рольных коллективов отечественной сцены "Торба-на-Круче" вновь выступит на сцене концертного зала "Аврора". Апрельские "АЛЬТернативные" концерты "Торбы-на-Круче" становятся уже культовыми.

Именно на этих концертах Макс ИвАнов берёт в руки альт, и некоторые песни обрастают необычными интродукциями и кодами, а другие и вовсе звучат по-новому. Каждая песня группы мгновенно врезается в умы и сердца слушателей своей лирикой, мелодичностью, драйвом, нервом и нежностью. А вокал лидера коллектива Макса ИвАнова по праву считается одним из лучших на отечественной рок-сцене.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: аврора, торба-на-круче
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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