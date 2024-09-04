АЛЬТернативный концерт группы "Торба-на-Круче" в клубе "Аврора"

Для зрителей старше 16 лет.

Один из самых романтичных и рок-н-рольных коллективов отечественной сцены "Торба-на-Круче" вновь выступит на сцене концертного зала "Аврора". Апрельские "АЛЬТернативные" концерты "Торбы-на-Круче" становятся уже культовыми.

Именно на этих концертах Макс ИвАнов берёт в руки альт, и некоторые песни обрастают необычными интродукциями и кодами, а другие и вовсе звучат по-новому. Каждая песня группы мгновенно врезается в умы и сердца слушателей своей лирикой, мелодичностью, драйвом, нервом и нежностью. А вокал лидера коллектива Макса ИвАнова по праву считается одним из лучших на отечественной рок-сцене.

Фото: предоставлено организаторами