В сети появился тизер фильма "Декабрь" с Петровым в роли Есенина

Премьера состоится в декабре этого года.

Компания Start опубликовала первый тизер фильма "Декабрь" режиссера Клима Шипенко. Главную роль в картине сыграл Александр Петров.

Сюжет фильма лишь частично основан на фактах из жизни Сергея Есенина. На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Она подготавливает побег Есенина за границу. Поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги, но в Ленинграде он попадает в "безумную круговерть событий".

Съемки фильма проходили в Москве и Петербурге. Производством картины занимается компания "Глобус-фильм". Кроме Александра Петрова в "Декабре" снялись Кристина Асмус, Александр Самойленко, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и др. Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

Ранее Клим Шипенко объяснил, почему решил снимать фильм про Есенина.

Видео: YouTube / Start