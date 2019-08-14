В Китае фильм "Движение вверх" посмотрели более 2,5 млн человек

В Китае фильм шел более четырех недель, в то время, как даже американские блокбастеры более трех недель не идут.

Российский фильм "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева заработал в прокате в Китае $13 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Как отметил гендир кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, в Китае фильм шел более четырех недель, в то время, как даже американские блокбастеры более трех недель не идут. На фильм за это время пришли более 2,5 миллиона человек.

Фильм стал "самым кассовым" российским кинопродуктом в истории проката в Китае.

В киноленте рассказывается о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр. В России фильм вышел на экраны в декабре 2017 года.

Видео:YouTube/ iVideos