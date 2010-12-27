Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Филипп Киркоров снял с эфира телеканала RU.TV клип "Цвет настроения синий"
Сегодня, 21:18
0
IRINA_CHALKINA
129

Филипп Киркоров снял с эфира телеканала RU.TV клип "Цвет настроения синий"

0
 
 

Так певец поддержал репера Тимати, чье лицо телеканала RU.TV "замазал" в клипе "цвет настроения синий".

Филипп Киркоров запретил показывать в эфире телеканала RU.TV  свой клип "Цвет настроения синий". Об этом ссобщает Super.ru.

Такая реация певца последовала вслед за действиями телеканала RU.TV, который "замазал" в клипе "цвет настроения синий".

Напомним, что руководство RU.TV из-за плохих отношений с репером Тимати заретушировали его в клипе. По одной из версий у Тимати не сложилось сотрудничество с молодой звездой ЮрКиссом, который является сыном владельца телеканала Владимира Киселева.

Тимати предстал в клипе "Цвет настроения синий" в образе многодетного отца. 

Фото: скриншот клип "Цвет настроения синий"

Теги: тимати , филипп киркоров , филипп киркоров цвет настроения синий
Категории: Лента новостей Культура Музыка

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5