Филипп Киркоров снял с эфира телеканала RU.TV клип "Цвет настроения синий"

Так певец поддержал репера Тимати, чье лицо телеканала RU.TV "замазал" в клипе "цвет настроения синий".

Филипп Киркоров запретил показывать в эфире телеканала RU.TV свой клип "Цвет настроения синий". Об этом ссобщает Super.ru.

Такая реация певца последовала вслед за действиями телеканала RU.TV, который "замазал" в клипе "цвет настроения синий".

Напомним, что руководство RU.TV из-за плохих отношений с репером Тимати заретушировали его в клипе. По одной из версий у Тимати не сложилось сотрудничество с молодой звездой ЮрКиссом, который является сыном владельца телеканала Владимира Киселева.

Тимати предстал в клипе "Цвет настроения синий" в образе многодетного отца.

Фото: скриншот клип "Цвет настроения синий"