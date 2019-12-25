Киркорову разрешили построить ТРК под Петербургом

Документы на согласование объекта за несколько дней до проведения ПМЭФ-2023, 17 июня, подала компания "Строительные решения".

Филипп Киркоров получил разрешение на строительство ТРК "Звезда" в Новосаратовке (Всеволожский район Ленинградской области). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в эфире Business FM.

Документы на согласование объекта за несколько дней до проведения ПМЭФ-2023, 17 июня, подала компания "Строительные решения": Киркоров выступает в качестве её соучредителя. Стоимость проекта оценена в 17 млрд рублей. Площадь комплекса составит 12,1 тыс. кв. м.

Напомним, что шоумен заявил о своём желании построить торговый комплекс в Ленобласти в ходе ПМЭФ-2022. Изначально его должны были построить в августе 2023 года, но объект все ещё проектируется.

В апреле Филипп Киркоров записал видео на фоне театра оперы в Новосибирске.

Фото: Piter.TV