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Киркорову разрешили построить ТРК под Петербургом
Сегодня, 9:42
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Киркорову разрешили построить ТРК под Петербургом

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Документы на согласование объекта за несколько дней до проведения ПМЭФ-2023, 17 июня, подала компания "Строительные решения".

Филипп Киркоров получил разрешение на строительство ТРК "Звезда" в Новосаратовке (Всеволожский район Ленинградской области). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в эфире Business FM.

Документы на согласование объекта за несколько дней до проведения ПМЭФ-2023, 17 июня, подала компания "Строительные решения": Киркоров выступает в качестве её соучредителя. Стоимость проекта оценена в 17 млрд рублей. Площадь комплекса составит 12,1 тыс. кв. м.

Напомним, что шоумен заявил о своём желании построить торговый комплекс в Ленобласти в ходе ПМЭФ-2022. Изначально его должны были построить в августе 2023 года, но объект все ещё проектируется. 

В апреле Филипп Киркоров записал видео на фоне театра оперы в Новосибирске.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, филипп киркоров
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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