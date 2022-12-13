Музыкант заявил, что прибыл в город "на стиле".

Певец Филипп Киркоров записал видео на фоне театра оперы в Новосибирске. Ролик опубликован на официально странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

Киркоров был одет в кожаную куртку и ботинки с металлическими шипами. На нем также были берет и кофта от Dolce & Gabbana. Музыкант заявил, что прибыл в город "на стиле".

Отметим, что в понедельник, 3 апреля, православные активисты выступили против концерта Киркорова. Они требовали от местных властей не допустить выступление артиста на сцене "Локомотив-Арены".

Ранее мы сообщали, что DJ Smash по запросу властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города.

Видео: ВКонтакте / Филипп Киркоров