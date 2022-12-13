DJ Smash по запросу властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города

Андрей Ширман опубликовал в соцсетях отрывок из музыкальной композиции.

Композитор и музыкант DJ Smash по запросу региональных властей написал новый гимн города Пермь в честь 300-летия с момента основания. Известно, что Андрей Ширман сам является уроженцем данного региона. Он откликнулся на просьбу губернатора Дмитрия Махонина. Об этом глава края сообщил общественности еще летом 2021 года. Он написал о том, что попросил артиста подумать над композицией, а тот дал обещание ее написать. Отрывком из нового гимна Перми DJ Smash поделился с подписчиками в социальных сетях. Он пояснил, что ему хотелось задать позитивный настрой, сделать энергичный и танцевальный трек. В ролике артист подпевает словам песни, которая включена в салоне его автомобиля.

Снова солнце надо мной, возвращаюсь я домой. Город мой, ты мой талисман...Навсегда со мной мой Пермский край. текст песни

Напомним, что российский артист Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, родился и вырос в Перми. В 2023 году город отмечает свое 300-летие. Исполнитель выступит на Дне города 12 июня. Гонорар за часовое выступление музыканта на юбилее составил порядка 1,08 миллиона рублей.

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Фото и видео: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана Минюстом России экстремистсткой и террористической) / djsmash