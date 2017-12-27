Филипп Киркоров: пусть зима будет белой и пушистой

Piter.TV начинает передавать своим зрителям Новогодние поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. И первым в списке поздравляющих, конечно же, стоит Филипп Бедросович.

Новый год - один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у народного артиста России Филиппа Киркорова и попросили его поздравить всех питерских зрителей с наступающими праздниками.

Ну что, дорогой Петербург и петербуржцы, с наступающим! Конечно, еще зима не чувствуется, потому что нет снега, для меня зима - это снег, но тем не менее, пусть она будет белой, белоснежной и пушистой. Филипп Киркоров

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева